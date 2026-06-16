Власти Великобритании анонсировали очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Новый санкционный пакет Соединённое Королевство намерено представить 16 июня. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера. Заявление было опубликовано на фоне саммита G7, который проходит во французском Эвиане.

После расширения ограничений число внесённых в чёрные списки судов, которые Лондон связывает с Россией, превысит 600 единиц. Под действие новых мер также попадут организации, которые, по версии Великобритании, участвуют в закупке западных технологий для нужд российских вооружённых сил.

Кроме того, Лондон намерен усилить давление на ряд иностранных поставщиков финансовых услуг, сотрудничающих с Москвой. В британском правительстве считают, что дополнительные ограничения должны затруднить доступ России к зарубежным технологиям, логистике и финансовым инструментам.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил решение о введении ограничительных мер против десяти российских операторов мобильной связи. В рамках этих мер активы указанных компаний подлежат блокировке на территории Украины, аннулируются лицензии, а также прекращаются действующие торговые соглашения и сотрудничество.