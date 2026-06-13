Зеленский ввёл санкции против 10 российских операторов сотовой связи

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении десяти российских операторов мобильной связи. Документ опубликован на сайте киевского главаря.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте.

Киевские санкции подразумевают, что активы компаний будут заблокированы на территории Украины, аннулируются лицензии, разрываются все торговые соглашения, прекращается сотрудничество.

Накануне сообщалось, что киевский режим расширил рестрикции в отношении представителей российского медийного и судейского сообщества. Соответствующий указ 12 июня подписал Владимир Зеленский, соответствующий указ опубликован на его сайте.