Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 12:49

Зеленский ввёл санкции против России в рамках синхронизации с 20-м пакетом ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский утвердил новые санкции, предложенные Советом национальной безопасности и обороны. Их синхронизировали с последним пакетом ограничений Европейского союза.

Под меры попали ещё 16 граждан России и 31 компания из РФ, Белоруссии, ОАЭ и других государств. В числе физических лиц — российские судья и прокурор, а также телеведущая программы «Вести» на канале «Россия-1» Мария Ситтель.

Кроме того, ограничения затронули 19 граждан Ирана, 7 подданных Судана и 11 иранских компаний.

Вучич: Отказ присоединиться к санкциям затормозил переговоры Сербии с ЕС
Вучич: Отказ присоединиться к санкциям затормозил переговоры Сербии с ЕС

Ранее Life.ru писал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Вильнюсе о подготовке 21-го пакета санкций против России, чтобы россияне «чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни». Она также сообщила, что ЕС одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро для ведения переговоров «с позиции силы».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar