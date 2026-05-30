Зеленский ввёл санкции против России в рамках синхронизации с 20-м пакетом ЕС

Владимир Зеленский утвердил новые санкции, предложенные Советом национальной безопасности и обороны. Их синхронизировали с последним пакетом ограничений Европейского союза.

Под меры попали ещё 16 граждан России и 31 компания из РФ, Белоруссии, ОАЭ и других государств. В числе физических лиц — российские судья и прокурор, а также телеведущая программы «Вести» на канале «Россия-1» Мария Ситтель.

Кроме того, ограничения затронули 19 граждан Ирана, 7 подданных Судана и 11 иранских компаний.

Ранее Life.ru писал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Вильнюсе о подготовке 21-го пакета санкций против России, чтобы россияне «чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни». Она также сообщила, что ЕС одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро для ведения переговоров «с позиции силы».