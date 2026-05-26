26 мая, 15:22

Фон дер Ляйен хочет ударить по простым россиянам новым пакетом санкций ЕС

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK

Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России, чтобы россияне почувствовали последствия ограничений в повседневной жизни. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также сообщила, что Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро. По её словам, эти деньги должны помочь Киеву «вести переговоры с позиции силы».

Вучич: Отказ присоединиться к санкциям затормозил переговоры Сербии с ЕС

Ранее Лондон снял временные ограничения на импорт топлива, произведённого из российской нефти и поставляемого через третьи страны. Фактически Лондон разрешил приобретать нефтепродукты, которые номинально соответствуют санкционным ограничениям, но реально идут через цепочку посредников.

Александра Мышляева
