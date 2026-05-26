Фон дер Ляйен хочет ударить по простым россиянам новым пакетом санкций ЕС

Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России, чтобы россияне почувствовали последствия ограничений в повседневной жизни. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также сообщила, что Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро. По её словам, эти деньги должны помочь Киеву «вести переговоры с позиции силы».