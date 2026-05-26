Фон дер Ляйен хочет ударить по простым россиянам новым пакетом санкций ЕС
Фон дер Ляйен: ЕС продолжает работать над 21-м пакетом антироссийских санкций
Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России, чтобы россияне почувствовали последствия ограничений в повседневной жизни. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.
«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК также сообщила, что Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро. По её словам, эти деньги должны помочь Киеву «вести переговоры с позиции силы».
Ранее Лондон снял временные ограничения на импорт топлива, произведённого из российской нефти и поставляемого через третьи страны. Фактически Лондон разрешил приобретать нефтепродукты, которые номинально соответствуют санкционным ограничениям, но реально идут через цепочку посредников.
