МИД России расширил ответный «стоп-лист» для Канады

Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных ограничительных мер в отношении Канады. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, запрет на въезд в страну теперь распространяется ещё на 103 граждан Канады.

В перечень включены представители канадского парламента, в частности, члены Сената и Палаты общин, а также министры, парламентские секретари, видные общественные деятели и глава оборонного ведомства Канады.

«Российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела РФ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции против России, добавив в списки семь граждан и 34 компании. Под ограничения, в частности, попали такие финансовые учреждения, как Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная и Восточная биржи, а также «Абсолют банк» и «Земский банк».