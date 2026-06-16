Канада ввела санкции против 7 физлиц и 34 юрлиц из России

Канада ввела новые санкции против России, добавив в списки семь граждан и тридцать четыре компании. Как сообщает МИД Канады, под ограничения попали такие финансовые учреждения, как Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная и Восточная биржи, а также «Абсолют банк» и «Земский банк».

Введённые ограничения также распространяются на АО «Росатом энергетические проекты», некоммерческую организацию «Истина» и страховую компанию «Согласие». Помимо этого, в перечень подпадающих под санкции лиц включены шесть организаций из Киргизии, Объединённых Арабских Эмиратов, Вьетнама и Новой Зеландии.

Также сегодня Великобритания объявила о расширении санкционного режима в отношении России. Согласно сообщению Форин-офиса, актуальный пакет ограничений включает 43 позиции. В «чёрный список» попали 32 юридических лица, 11 физических лиц, а также 27 морских судов.