Тысячи жителей Сербии вышли на улицы Нови-Сада, чтобы почтить память 16 человек, погибших при обрушении бетонного навеса железнодорожного вокзала ровно два года назад. Участники мемориальной акции прошли по городу под дождём и почтили жертв трагедии 16 минутами молчания. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Шествие организовали сторонники движения «Студенческий список», победившего на недавних парламентских выборах. Около десяти часов утра по местному времени колонны направились к вокзалу сразу из нескольких районов города. Люди выходили от моста Дуга через Дунай, Лиманского парка и медицинского факультета.

Центральные улицы Нови-Сада оказались перекрыты для транспорта. Несмотря на большое количество участников, шествие проходило спокойно, вмешательства полиции не потребовалось. Люди несли цветы и венки с именами погибших, а также траурные полотнища.

Ровно в 11:52 по местному времени, когда 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес, собравшиеся замолчали на 16 минут — по одной за каждого погибшего. После этого хор исполнил траурные сербские песни, а участники церемонии возложили цветы к импровизированному мемориалу возле вокзала.

Трагедия произошла вскоре после реконструкции железнодорожной станции. В результате обрушения конструкции 14 человек погибли на месте, ещё двое позднее умерли от полученных травм. Происшествие вызвало массовые протесты, участники которых обвиняли власти в коррупции и требовали наказать виновных. Несмотря на возбуждённые уголовные дела и предъявленные обвинения, судебное разбирательство по факту гибели людей за два года так и не началось.

Ранее Life.ru рассказывал о многотысячной демонстрации в Нови-Саде в первую годовщину трагедии. Тогда 1 ноября 2025 года на улицы города вышли десятки тысяч человек, потребовавших установить обстоятельства обрушения навеса и привлечь виновных к ответственности. Акция стала продолжением массовых выступлений, охвативших Сербию после гибели 16 человек.