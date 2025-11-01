Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в годовщину трагедии в Нови-Саде

В сербском Нови-Саде десятки тысяч студентов и пожилых людей вышли на массовую акцию в годовщину трагедии, в которой погибли 16 человек. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя кадры с места проведения митинга. Судя по видео, она действительно носит масштабный характер.