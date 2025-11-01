Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в годовщину трагедии в Нови-Саде
Обложка © X / MoreofSea
В сербском Нови-Саде десятки тысяч студентов и пожилых людей вышли на массовую акцию в годовщину трагедии, в которой погибли 16 человек. Об этом сообщают местные СМИ, публикуя кадры с места проведения митинга. Судя по видео, она действительно носит масштабный характер.
Митинг в Нови-Сади. Видео © X / KOMPAS
Напомним, трагическое происшествие, унёсшее жизни нескольких человек, случилось 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале Нови-Сада. Причиной гибели людей стал обрушившийся козырёк крыши. После этой катастрофы, вызвавшей широкий общественный резонанс, жители Сербии начали требовать отставки премьер-министра Вучевича. О том, что в годовщину этого события готовятся демонстрации, стало известно накануне.
