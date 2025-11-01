В Сербии пройдёт масштабный митинг в годовщину трагедии на вокзале в Нови-Саде

1 ноября в Сербии пройдут массовые акции памяти жертв обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Об этом сообщили организаторы акции «16 дней за 16 жертв» и пресс-служба сербского правительства.

Главный митинг состоится в Нови-Саде — втором по величине городе страны. Туда пешком пришли тысячи людей, пройдя десятки и сотни километров. Самый долгий маршрут проделали участники из Нови-Пазара на юго-западе республики — почти 400 км. Трагедия произошла всего через четыре месяца после завершения реконструкции вокзала, на которую было потрачено €16 млн.

Кабинет министров объявил 1 ноября Днём траура по 16 погибшим, уточнив, что дата траура назначена на 1 ноября 2025 года — к годовщине катастрофы 2024-го. В соответствии с законодательством флаги на госучреждениях будут приспущены, СМИ призваны отказаться от развлекательного контента, а культурным учреждениям рекомендовано скорректировать программы и информировать общественность о траурных мероприятиях.