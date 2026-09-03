В сервис «Моспитомец» начали добавлять анкеты животных из частных приютов

Анкеты кошек и собак из частных московских приютов начали добавлять в городской сервис «Моспитомец». Первым к платформе присоединился крупнейший в России частный приют для кошек «Муркоша», сообщается на портале мэра Москвы.

На старте в базе находилось 813 животных. Сейчас на сайте представлены уже 1,5 тысячи питомцев, которые ждут новых хозяев. В столице работают 13 городских приютов, где содержатся несколько тысяч собак и кошек. Животные привиты, чипированы и готовы к переезду в семью.

Для подключения к платформе частная организация должна находиться в Москве, соблюдать установленный порядок работы приютов и правила размещения анкет. Заявку можно отправить на электронную почту pitomec@mos.ru. После проверки данных питомцы появятся в общем каталоге сервиса.

Шива. Фото © pets.mos.ru

В «Муркоше» сейчас живут около 500 кошек разных возрастов и пород. Каждое новое животное осматривает ветеринар: подопечных обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют, снабжают ветпаспортами и помещают на карантин минимум на 21 день.

Шампуся. Фото © pets.mos.ru

Среди тех, кому уже ищут семью через сервис, — Парсифаль, Шива, Тефтеля, Шампуся и Пружинка.

Похожую цифровую платформу планируют запустить на федеральном уровне. Через новый государственный сервис россияне смогут выбирать животных из приютов и искать пропавших питомцев. Проект должен охватить 102 региона, на его реализацию предусмотрено 80 миллионов рублей, а доступ к платформе планируется открыть в середине ноября.