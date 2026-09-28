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Регион
Опубликовано 28 сентября, 11:45

В школах Приморского края начали изучать тигроведение

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В школах Приморского края появились занятия по тигроведению, сообщает Zvezdanews. По данным издания, программа знакомит учеников с краснокнижным хищником и помогает больше узнать о родном регионе.

Как ранее объяснял губернатор Олег Кожемяко, изучением самого животного курс не ограничивается. Уроки также посвящены природе и истории Приморья.

Для жителей края тигр — один из главных символов, изображённый на региональных гербе и флаге. Ему посвящён и отдельный праздник: в последние выходные сентября на Дальнем Востоке отмечают День тигра.

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Ранее во Владивостоке около трёх тысяч школьников и студентов прошли по набережной в костюмах тигров. В праздничном шествии участвовали 83 отряда из разных районов Приморья, многие наряды дети мастерили вместе с родителями.

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Борис Эльфанд
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