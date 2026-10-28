В шорт-лист рекламного фестиваля «Красное Яблоко» вошли 368 работ

Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко» объявил шорт-лист 36-го сезона. В него вошли 368 работ. Победителей назовут 12 ноября на церемонии награждения в рамках Национального рекламного форума, сообщили организаторы.

Проекты оценивали более 90 экспертов из свыше 45 стран. Отбор проходил в четырёх блоках: «Креатив», «Маркетинг», «Медиа» и «Молодые креаторы».

При оценке жюри учитывало не только рекламные показатели, но и то, как проекты взаимодействуют с аудиторией за пределами кампании. Президент жюри, основатель Enredo Brand Innovation из Бразилии Ciro Ribeiro Rocha отметил интерес к работам, в которых локальная культура становилась основой идеи, а не просто декоративным элементом.

Другим критерием стала ясность конкурсной заявки. Исполнительный креативный директор White Rabbit из Венгрии Luis Paulo Gatti подчеркнул, что при рассмотрении сотен проектов преимущество получают авторы, способные просто и чётко объяснить замысел.

Церемония награждения начнётся 12 ноября в 18:30.