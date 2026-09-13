В Швеции начались выборы на фоне борьбы правящего блока с оппозицией

В Швеции стартовало голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись 13 сентября в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Для жителей королевства, которые находятся за пределами страны, возможность проголосовать появилась ещё в середине августа. С 26 августа досрочно отдавали голоса и те шведы, которые не могли прийти на свои участки в день выборов.

За места в парламенте конкурируют два основных политических лагеря. Левоцентристский блок представлен Социал-демократической рабочей партией Швеции, Левой партией и Партией охраны окружающей среды, а также заручился поддержкой Партии центра.

Противостоит ему праволиберальная коалиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, «Либералы» и «Христианские демократы». Её правительство поддерживает партия «Шведские демократы».

Последние предвыборные опросы показывали небольшое преимущество левоцентристских сил. За этот блок были готовы проголосовать 50,8% респондентов, тогда как правый лагерь набирал 47,6%. Шведские избиратели традиционно демонстрируют высокую активность во время голосований. Первые предварительные итоги, как ожидается, избирательная комиссия представит около полуночи по московскому времени.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. Голосование пройдёт более чем за год до завершения полномочий действующего созыва. До этого сербский лидер сообщил, что получил официальное предложение правительства о досрочном роспуске парламента.