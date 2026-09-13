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Опубликовано 13 сентября, 13:54

В Швеции начались выборы на фоне борьбы правящего блока с оппозицией

Обложка © ТАСС / АР / Johan Nilsson

Обложка © ТАСС / АР / Johan Nilsson

В Швеции стартовало голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись 13 сентября в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Для жителей королевства, которые находятся за пределами страны, возможность проголосовать появилась ещё в середине августа. С 26 августа досрочно отдавали голоса и те шведы, которые не могли прийти на свои участки в день выборов.

За места в парламенте конкурируют два основных политических лагеря. Левоцентристский блок представлен Социал-демократической рабочей партией Швеции, Левой партией и Партией охраны окружающей среды, а также заручился поддержкой Партии центра.

Противостоит ему праволиберальная коалиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, «Либералы» и «Христианские демократы». Её правительство поддерживает партия «Шведские демократы».

Последние предвыборные опросы показывали небольшое преимущество левоцентристских сил. За этот блок были готовы проголосовать 50,8% респондентов, тогда как правый лагерь набирал 47,6%. Шведские избиратели традиционно демонстрируют высокую активность во время голосований. Первые предварительные итоги, как ожидается, избирательная комиссия представит около полуночи по московскому времени.

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Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич распустил Народную скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября. Голосование пройдёт более чем за год до завершения полномочий действующего созыва. До этого сербский лидер сообщил, что получил официальное предложение правительства о досрочном роспуске парламента.

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Милена Скрипальщикова
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