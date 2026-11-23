В австралийском Сиднее вновь обнаружили опасных огненных муравьёв, способных причинить человеку сильную боль и вызвать тяжёлую аллергическую реакцию. Это уже вторая колония инвазивных насекомых, найденная в городе за два месяца. Причём специалисты подозревают, что новое гнездо могло оставаться незамеченным около года, сообщает правительство штата Новый Южный Уэльс.

Тревогу поднял местный житель, заметивший подозрительных насекомых в районе Оберн на западе Сиднея. После его обращения 21 ноября специалисты обследовали участок, а лабораторный анализ подтвердил присутствие красных огненных муравьёв вида Solenopsis invicta. Колонию оперативно уничтожили, однако на этом работа сотрудников биологической безопасности не закончилась.

Австралийские власти сообщили, что пока не обнаружили признаков распространения насекомых за пределы обработанной территории. Тем не менее специалисты намерены продолжить интенсивные обследования и установить, каким образом опасный вид оказался в этом районе.

В первую очередь проверят участки в радиусе 500 метров от обнаруженного гнезда. Дополнительные выборочные обследования проведут на расстоянии до двух километров, а к поискам новых колоний подключат специально обученных собак.

Особую обеспокоенность вызывает расположение новой находки. В сентябре гнездо таких же муравьёв обнаружили на грузовом терминале в Энфилде, более чем в шести километрах от Оберна. Тогда специалисты предположили, что насекомые проникли в Австралию вместе с грузовым контейнером, прибывшим из-за рубежа.

Теперь эксперты исследуют генетический материал обнаруженных муравьёв, чтобы выяснить, связаны ли две колонии между собой. Не исключено, что речь идёт о независимых случаях проникновения опасного вида, а не о распространении насекомых из первого очага.

Красные огненные муравьи считаются серьёзной угрозой для экосистемы. Эти небольшие насекомые способны жалить многократно, вызывая сильное жжение, болезненные волдыри и отёки. У людей с повышенной чувствительностью к яду возможна тяжёлая аллергическая реакция, требующая экстренной медицинской помощи.