В английском графстве Девон неизвестные выкопали и унесли целую колонию редчайших узкоголовых муравьёв. В похищенном гнезде могли находиться до пяти тысяч насекомых и несколько маток, которые способны жить четверть века. Природоохранники сравнили случившееся с кражей яиц редких птиц, а материалы уже передали полиции. Об этом сообщает The Guardian.

Пропажу обнаружили в середине октября во время плановой проверки заповедника Chudleigh Knighton Heath на юге Девона. Вместо муравейника исследователи увидели пустую яму и характерные следы от лопаты. Стало очевидно, что кто-то целенаправленно выкопал гнездо и забрал его вместе с обитателями.

Речь идёт об узкоголовых муравьях — одном из самых редких видов насекомых в Англии. Когда-то они широко встречались на юге страны, однако за последнее столетие их численность резко сократилась из-за исчезновения привычных мест обитания. Сейчас заповедник остаётся последним оплотом английской популяции этого вида.

Масштаб потери оказался серьёзным. В одном гнезде могут жить от одной до пяти тысяч особей, включая одну или несколько маток. Некоторые из них доживают до 25 лет, а полноценная колония формируется очень медленно. Поэтому восстановить похищенное гнездо быстро практически невозможно.

В природоохранной организации Devon Wildlife Trust считают, что злоумышленники действовали не случайно: обнаружить такое поселение без предварительных знаний о местонахождении муравейников непросто. Среди возможных мотивов называют желание коллекционировать редких насекомых или даже попытку переселить их в другие места. Однако специалисты предупреждают, что самостоятельное перемещение подобных колоний может закончиться гибелью насекомых.

«Изъятие сформировавшегося гнезда — серьёзная потеря для этого вида. Каждое зрелое поселение с долгоживущими матками представляет собой результат многолетнего развития», — отметили представители природоохранной организации.

Последний учёт на территории заповедника показал, что там оставалось 142 действующих гнезда. Поэтому исчезновение даже одной колонии стало ощутимым ударом по работе специалистов, которые годами занимаются сохранением редких насекомых.

О случившемся уже сообщили полиции графств Девон и Корнуолл. Правоохранители выясняют обстоятельства необычной кражи.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной семейной преступной схеме в американском Техасе, где пятерых человек, включая родителей и их 17-летнего сына, обвинили в краже 15 дорогих автомобилей общей стоимостью около трёх миллионов долларов. По версии следствия, злоумышленники не взламывали машины, а подменяли данные о доставке и перенаправляли люксовые иномарки на подконтрольные адреса. Среди похищенных автомобилей оказались Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Range Rover.