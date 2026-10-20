В Техасе семью обвинили в краже 15 люксовых автомобилей на $3 млн

В американском штате Техас полиция задержала пятерых предполагаемых участников преступной группы, которых обвиняют в краже 15 люксовых автомобилей общей стоимостью около трёх миллионов долларов. Среди фигурантов оказалась целая семья — мать, отец и их 17-летний сын, сообщает Road & Track.

По версии следствия, за три месяца подозреваемым удалось завладеть дорогими Mercedes, Cadillac Escalade, Range Rover, Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley. Как рассказал сержант полиции Хьюстона Бен ЛеБлан, группу интересовали преимущественно машины стоимостью более 100 тысяч долларов.

При этом взламывать автомобили злоумышленникам даже не приходилось. Они выдавали себя за владельцев машин или сотрудников транспортных компаний и меняли адреса доставки. В результате перевозчики сами передавали дорогостоящие иномарки не настоящим получателям, а предполагаемым участникам схемы.

После получения автомобилей подозреваемые отключали устройства слежения и оставляли машины на коммерческих парковках на несколько часов или дней. Затем транспорт перегоняли в порты Восточного побережья США, откуда планировали переправить за границу. Чтобы скрыть содержимое контейнеров, в документах указывали обычную строительную арматуру.

Часть похищенных автомобилей полицейские обнаружили в порту Нью-Йорка и Нью-Джерси уже подготовленными к отправке. Всего правоохранители сообщили об обнаружении 15 машин стоимостью около трёх миллионов долларов. По мнению следователей, группировка могла действовать значительно дольше трёх месяцев. Всем пятерым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной деятельности.

Ранее Life.ru рассказывал о серийном похитителе автовозов, который завладел дорогими иномарками почти на 100 миллионов рублей. По данным SHOT, одной из пострадавших стала челябинская транспортная компания, доверившая водителю доставку восьми машин из Владивостока. Мужчина отключил GPS-трекеры и исчез вместе с грузом стоимостью около 50 миллионов рублей. Позже автомобили обнаружили в ангарах, а сам предполагаемый злоумышленник успел скрыться.

Похожее крупное дело расследовали и во Франции. В мае парижская полиция задержала участников банды, похитившей 27 элитных автомобилей почти на два миллиона евро. Среди добычи оказались Porsche, Ferrari и Maserati. Преступники проникли на охраняемую парковку автоконсьержа, завладели ключами и документами, после чего вывезли машины. Несмотря на видеонаблюдение и биометрическую систему доступа, остановить их сразу не удалось.