Полиция Франции задержала нескольких участников крупного угона люксовых автомобилей с охраняемой парковки в Париже. По данным газеты Le Figaro, большая часть похищенных машин уже обнаружена, однако часть автомобилей нашли разбитыми или частично сожжёнными. Общий ущерб оценивается почти в два миллиона евро.

Ограбление произошло в ночь на 17 мая в XV округе французской столицы. С территории частного автоконсьержа были угнаны 27 автомобилей, среди которых Porsche, Ferrari и Maserati. К настоящему моменту следователи нашли 21 машину. Некоторые из них обнаружили на парижской кольцевой дороге, другие — в департаментах Валь-де-Марн, а также в районах Нанта и Венисьё.

По информации прокуратуры Парижа, под стражу поместили двенадцать человек. Четверым уже предъявлены обвинения, трое арестованы. Следствие считает, что в операции участвовали около 50 человек. По версии правоохранителей, злоумышленников координировали через зашифрованный мессенджер. Первая группа проникла на парковку вскоре после полуночи: участники взломали проход и добрались до помещения, где находились ключи и документы на автомобили. После этого к месту начали прибывать другие группы.

Парковка считалась одной из самых защищённых в городе. Территория находилась под постоянным видеонаблюдением, а доступ внутрь осуществлялся через систему с биометрической идентификацией и мобильным приложением. Расследование ведёт бригада по борьбе с бандитизмом. Дело квалифицировано как разбой, совершённый организованной группой.

В то же время французская полиция предупредила граждан о появлении на дорогах «пьяных оленей», которые могут вести себя неадекватно и стать виновниками аварии. Животные, по данным правоохранителей, «перебрали с лесными аперитивами», а именно — наелись перебродивших фруктов. Через пару недель рогатые «протрезвеют» и перестанут в непотребном виде появляться на проезжей части.