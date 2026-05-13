«Бэмби перебрали с лесными аперитивами»: Пьяные олени кошмарят французских водителей

Во Франции водителей предупредили о возможном появлении на дорогах «пьяных оленей», которые ведут себя неадекватно и могут стать причиной ДТП. Животные, по данным правоохранителей, «перебрали с лесными аперитивами», а именно — наелись перебродивших фруктов. Об этом рассказала в соцсети Жандармерия департамента Сона и Луара.

Пьяные олени пугают водителей Франции.

«Весной некоторые дикие животные поедают почки, забродившие фрукты или разлагающиеся растения, и их поведение может быть совершенно непредсказуемым. <…> Если Бэмби перебрал с лесными аперитивами, возможно, сейчас не лучшее время, чтобы вести машину так, будто дорога принадлежит только тебе», — рассказали в полиции.

Также жандармы показали видео, на котором один из оленей гоняется за собственным хвостом, потом падает, шатаясь встаёт и продолжает забористое веселье. Местные жители давно привыкли к весенним «пьянкам» оленей и уже с пониманием относятся к животным. По словам правоохранителей, через пару недель рогатые «протрезвеют» и перестанут в непотребном виде появляться на проезжей части.

Ранее сообщалось, что в префектуре Гумма на японском острове Хонсю жертвой дорожного происшествия с участием диких животных стал водитель мотоцикла. Он въехал в стадо оленей, после чего байк перевернулся и попал под колёса других авто.