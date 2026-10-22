«Верните смартфон в магазин»: Ограбившие магазины Apple французские мародёры получили «письма счастья»
Украденные из магазина Apple в Лилле смартфоны iPhone были заблокированы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украденные во время протестов во французском Лилле iPhone оказались заблокированы. На экранах смартфонов их «владельцев» встретило предупреждение о необходимости вернуть технику в магазин Apple. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на публикации в соцсетях.
Так, один из пользователей соцсетей показал экран похищенного смартфона. Устройство требует вернуть его в магазин Apple в Лилле и предупреждает: за ворами следят.
«Верните устройство в магазин Apple в Лилле. Это устройство заблокировано и отслеживается. Местные власти будут уведомлены», — говорится в сообщении на экране.
По информации источника BFMTV, аналогичные механизмы защиты предусмотрены не только у Apple. Те же меры распространяются на смартфоны Samsung, Google Pixel, Xiaomi и Honor.
Ранее Life.ru рассказывал о продаже награбленных товаров во Франции. После массовых беспорядков на интернет-площадках начали появляться объявления о продаже вещей, предположительно похищенных из магазинов. Платформа Vinted приступила к проверке подозрительных предложений и их удалению.