«Верните смартфон в магазин»: Ограбившие магазины Apple французские мародёры получили «письма счастья»

Украденные во время протестов во французском Лилле iPhone оказались заблокированы. На экранах смартфонов их «владельцев» встретило предупреждение о необходимости вернуть технику в магазин Apple. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на публикации в соцсетях.

Так, один из пользователей соцсетей показал экран похищенного смартфона. Устройство требует вернуть его в магазин Apple в Лилле и предупреждает: за ворами следят.

«Верните устройство в магазин Apple в Лилле. Это устройство заблокировано и отслеживается. Местные власти будут уведомлены», — говорится в сообщении на экране.

По информации источника BFMTV, аналогичные механизмы защиты предусмотрены не только у Apple. Те же меры распространяются на смартфоны Samsung, Google Pixel, Xiaomi и Honor.