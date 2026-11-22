В словацком городе Модра 40 человек, среди которых преимущественно подростки, пострадали после предполагаемой утечки неизвестного вещества в учебном заведении. Точную причину недомогания пока не установили. Об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на экстренные службы.

Первый анализ пробы не выявил органических веществ, которые объяснили бы симптомы пострадавших. Замеры воздуха в здании также не показали повышенных концентраций опасных веществ. Представитель пожарно-спасательной службы Братиславского края Штефан Кочи сообщил, что специалисты продолжат исследования.

Происшествие случилось утром 20 ноября. На место прибыли пожарные, полиция, бригады скорой помощи и медицинский вертолёт. Правоохранители завели уголовное расследование по факту создания общей опасности.

В Национальном институте детских болезней в Братиславе обследовали 31 ребёнка, 25 из них врачи госпитализировали. Детей уже начали выписывать. По данным представителя института Даны Каменицкой, остальных планировали отпустить домой в течение выходных, до 22 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о предварительных данных об отравлении 15 человек парами хлора в хабаровском бассейне «Дельфин». Восемь пострадавших доставили в больницу, ещё семерым медики помогли на месте. Предположительно, пары проникли в бассейн из подвального помещения спорткомплекса. Прокуратура начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.