Ошибка сотрудника могла привести к отравлению детей хлором в бассейне Хабаровска
Обложка © Max / Следком Хабаровского края
Сотрудник бассейна «Дельфин» в Хабаровске мог перепутать рычаги и добавить хлор вместо кислоты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в Следственном комитете.
Место ЧП. Видео © Max / Следком Хабаровского края
В момент происшествия в бассейне находились дети от семи до девяти лет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, в Хабаровске 15 человек отравились парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин». Восемь пострадавших доставили в больницу, ещё семерым помогли на месте. Предположительно, опасное вещество начало распространяться из подвального помещения. Работу бассейна приостановили до завершения проверочных мероприятий.
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