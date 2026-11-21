Сотрудник бассейна «Дельфин» в Хабаровске мог перепутать рычаги и добавить хлор вместо кислоты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Место ЧП. Видео © Max / Следком Хабаровского края

В момент происшествия в бассейне находились дети от семи до девяти лет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.