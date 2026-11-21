Работу бассейна «Дельфин» в Хабаровске, где произошла утечка хлора, приостановили до завершения проверок и восстановительных работ. Об этом сообщила мэрия города.

По факту произошедшего ведётся расследование по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Полиция изучает обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, в Хабаровске 15 человек, по предварительным данным, отравились парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин». Восемь пострадавших доставили в больницу, ещё семерым помогли на месте. Предположительно, опасное вещество начало распространяться из подвального помещения спортивного комплекса.