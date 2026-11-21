В Хабаровске 15 человек, по предварительным данным, отравились парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин». Восемь пострадавших доставили в больницу, ещё семерым помогли на месте, сообщает СК.

Предположительно, опасное вещество начало распространяться из подвального помещения спортивного комплекса. Оттуда пары проникли в бассейн, где в этот момент находились десятки посетителей. Утечка произошла в учреждении на улице Королёва.

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Индустриального района Хабаровска. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.

Кроме того, ведомство взяло на контроль ход и результаты проверки, которую проводят правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Урале шестеро детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне. Инцидент произошёл 17 ноября в селе Косой Брод Свердловской области. Пострадавших госпитализировали, а прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных требований.