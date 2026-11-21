15 человек отравились парами хлора в бассейне «Дельфин» в Хабаровске
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В Хабаровске 15 человек, по предварительным данным, отравились парами хлора в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин». Восемь пострадавших доставили в больницу, ещё семерым помогли на месте, сообщает СК.
Предположительно, опасное вещество начало распространяться из подвального помещения спортивного комплекса. Оттуда пары проникли в бассейн, где в этот момент находились десятки посетителей. Утечка произошла в учреждении на улице Королёва.
Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Индустриального района Хабаровска. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Хабаровского края.
Кроме того, ведомство взяло на контроль ход и результаты проверки, которую проводят правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на Урале шестеро детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне. Инцидент произошёл 17 ноября в селе Косой Брод Свердловской области. Пострадавших госпитализировали, а прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных требований.
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