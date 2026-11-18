Для обеззараживания воды в бассейнах необязательно применять привычную хлорку, ведь существуют альтернативные технологии, способные уничтожать опасные микроорганизмы. Об этом 360.ru рассказал ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии РНИМУ имени Пирогова Сергей Симбирцев.

В качестве замены традиционному методу специалист назвал препараты на основе брома и активного кислорода. Оба варианта позволяют эффективно бороться с бактериями, представляющими угрозу для здоровья купающихся.

Ещё один способ очистки — озонирование. Такая технология хорошо справляется с обеззараживанием воды, однако её применение ограничено финансовыми затратами.

«Это удобно, но дорого», — отметил Симбирцев.

По словам медика, необязательно останавливаться на какой-то одной технологии. Различные методы дезинфекции можно сочетать, чтобы получить преимущества нескольких способов обработки одновременно.

Отдельно эксперт упомянул бассейны с солёной водой. Их особенность заключается в том, что привычные хлорсодержащие реагенты не добавляют напрямую: необходимое для обеззараживания соединение вырабатывается непосредственно в установке при обработке солевого раствора. Таким образом, такие бассейны тоже используют хлор, но получают его другим способом.