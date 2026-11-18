Врач назвал альтернативы хлору для обеззараживания воды в бассейнах
Врач Симбирцев: Вместо хлора бассейны можно чистить бромом и озоном
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Для обеззараживания воды в бассейнах необязательно применять привычную хлорку, ведь существуют альтернативные технологии, способные уничтожать опасные микроорганизмы. Об этом 360.ru рассказал ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии РНИМУ имени Пирогова Сергей Симбирцев.
В качестве замены традиционному методу специалист назвал препараты на основе брома и активного кислорода. Оба варианта позволяют эффективно бороться с бактериями, представляющими угрозу для здоровья купающихся.
Ещё один способ очистки — озонирование. Такая технология хорошо справляется с обеззараживанием воды, однако её применение ограничено финансовыми затратами.
«Это удобно, но дорого», — отметил Симбирцев.
По словам медика, необязательно останавливаться на какой-то одной технологии. Различные методы дезинфекции можно сочетать, чтобы получить преимущества нескольких способов обработки одновременно.
Отдельно эксперт упомянул бассейны с солёной водой. Их особенность заключается в том, что привычные хлорсодержащие реагенты не добавляют напрямую: необходимое для обеззараживания соединение вырабатывается непосредственно в установке при обработке солевого раствора. Таким образом, такие бассейны тоже используют хлор, но получают его другим способом.
Актуальность поиска альтернатив хлорированию подтверждают и недавние происшествия. Так, 17 ноября Life.ru сообщил об отравлении шестерых детей парами хлора во время празднования дня рождения в сауне на Урале. Пострадавших госпитализировали, а прокуратура начала проверку соблюдения санитарных требований в заведении.