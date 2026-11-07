Российский пловец Богдан Торопкин стал двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в сенегальском Дакаре. Спортсмен выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем, завоевав уже третью медаль на турнире.

В решающем заплыве 6 ноября Торопкин преодолел дистанцию за 1 минуту 47,78 секунды. Его ближайший преследователь, венгр Оливер Папаи, финишировал с результатом 1 минута 48,43 секунды, уступив россиянину 0,65 секунды.

Бронзовую награду завоевал представитель Мексики Даниэль Саборио Грилло. Он проплыл 200 метров за 1 минуту 49,68 секунды.

Для 17-летнего Торопкина это уже второе золото юношеской Олимпиады. Ранее российский пловец одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 49,66 секунды. Кроме того, он стал серебряным призёром на 400-метровке.

Таким образом, за несколько дней соревнований Торопкин собрал полный комплект наград двух высших достоинств — две золотые и одну серебряную медаль. На Играх в Дакаре спортсмен также является знаменосцем сборной России.

Четвёртые летние юношеские Олимпийские игры проходят в столице Сенегала с 31 октября по 13 ноября. Это первые соревнования такого уровня на африканском континенте. Россию представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.