Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в китайском Нинбо. В весовой категории до 77 килограммов спортсменка подняла в рывке штангу весом 115 кг, повторив национальный рекорд.

Для российской команды эта награда стала первой на нынешнем мировом первенстве. Кузьминова заняла третье место в отдельном упражнении, уступив двум представительницам Китая. 18-летняя спортсменка уже поднимала 115 кг на чемпионате России в сентябре. Тогда она не только повторила национальный рекорд в рывке, но и установила новые достижения страны в толчке и сумме двоеборья, завоевав золото турнира.

На чемпионате мира Кузьминова выступила в сильнейшей группе А. В толчке россиянка показала результат 138 кг. Общая сумма двоеборья составила 253 кг, что принесло ей пятое место в итоговой классификации. Победительницей стала китаянка Ян Цюся с результатом 265 кг.