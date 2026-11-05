Первая медаль России на чемпионате мира: Кузьминова взяла бронзу и повторила рекорд страны
Кузьминова принесла России первую медаль ЧМ по тяжёлой атлетике
Варвара Кузьминова. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович
Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в китайском Нинбо. В весовой категории до 77 килограммов спортсменка подняла в рывке штангу весом 115 кг, повторив национальный рекорд.
Для российской команды эта награда стала первой на нынешнем мировом первенстве. Кузьминова заняла третье место в отдельном упражнении, уступив двум представительницам Китая. 18-летняя спортсменка уже поднимала 115 кг на чемпионате России в сентябре. Тогда она не только повторила национальный рекорд в рывке, но и установила новые достижения страны в толчке и сумме двоеборья, завоевав золото турнира.
На чемпионате мира Кузьминова выступила в сильнейшей группе А. В толчке россиянка показала результат 138 кг. Общая сумма двоеборья составила 253 кг, что принесло ей пятое место в итоговой классификации. Победительницей стала китаянка Ян Цюся с результатом 265 кг.
Ранее Life.ru рассказывал о втором золоте России на юношеской Олимпиаде в Дакаре. Пловец Богдан Торопкин победил на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 49,66 секунды. Для российской команды эта золотая медаль стала второй на соревнованиях после победы Серафимы Фокиной на стометровке баттерфляем.