Российский стрелок Антон Аристархов завоевал золотую медаль чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Дохе (Катар). Спортсмен одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров.

Аристархов набрал 561 очко, опередив ближайшего преследователя на два балла. Серебряным призёром стал представитель Индии Равиндер Сингх с результатом 559 очков. Третье место занял румын Лука Жолдя, заработавший 558 очков.

Мировое первенство проходит в столице Катара с 1 по 14 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Аристархов уже добивался крупных успехов на международной арене. В марте 2025 года он стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло», победив в финале серебряного призёра Олимпиады Юсуфа Дикеча из Турции.

Российские спортсмены продолжают добиваться успехов на международной арене, несмотря на ограничения участия в отдельных турнирах. Ранее Life.ru сообщал о возвращении сборной России на юношеские Олимпийские игры в Дакаре с национальным флагом и гимном. В состав делегации вошли 13 юных атлетов, которым предстоит выступить в девяти видах спорта, включая плавание, гимнастику, дзюдо и тхэквондо.