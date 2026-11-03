Российский пловец Богдан Торопкин завоевал серебряную медаль на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Спортсмен занял второе место в финальном заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 50,46 секунды.

Победителем соревнований стал представитель Саудовской Аравии Рами Рахмуни, преодолевший дистанцию за 3 минуты 47,86 секунды. Тройку призёров замкнул мексиканец Даниэль Саборио Грилло с результатом 3 минуты 52,72 секунды.

Таким образом, Торопкин уступил чемпиону 2,6 секунды, но сумел опередить бронзового призёра более чем на две секунды.

Ранее Life.ru сообщал, что Торопкин принёс России второе золото юношеской Олимпиады в Дакаре. 2 ноября пловец выиграл финал на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 49,66 секунды. Первую золотую медаль российской команде принесла Серафима Фокина, победившая на стометровке баттерфляем.