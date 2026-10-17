Российские пловцы выиграли медальный зачёт Кубка мира в Астане с 20 наградами

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане. Российские спортсмены завоевали 20 наград и второй раз подряд стали сильнейшими по итогам этапа международной серии.

На счету отечественных пловцов шесть золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место в зачёте заняли представители Нидерландов, выигравшие шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Тройку лидеров замкнула Бельгия с пятью золотыми и тремя серебряными медалями.

Россияне также оказались первыми по общему количеству наград. Они 20 раз поднимались на пьедестал, тогда как ближайшие преследователи из Нидерландов завоевали 13 медалей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евгения Чикунова завоевала «Тройную корону» Кубка мира по плаванию в Астане. Россиянка одержала третью подряд победу на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 16,57 секунды. За успешную серию выступлений спортсменка получила специальную награду и 10 тысяч долларов призовых