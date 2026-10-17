Пловец Илья Бородин выиграл золото на 400-метровке на этапе Кубка мира в Астане

Российский пловец Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексом на заключительном этапе Кубка мира на короткой воде в Астане. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 58,95 секунды.

На первом этапе серии в Баку Бородин стал серебряным призёром в этой дисциплине с результатом 3 минуты 59,05 секунды. В Астане россиянин проплыл на одну десятую секунды быстрее.

Казахстанская столица принимает третий и последний этап Кубка мира — 2026. Соревнования проходят с 15 по 17 октября, два предыдущих этапа состоялись в Баку и Ташкенте. Российские спортсмены участвуют в турнире с национальными флагом и гимном. Заключительные заплывы запланированы на сегодня, 17 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евгения Чикунова завоевала в Астане «Тройную корону» Кубка мира. Россиянка выиграла 200-метровку брассом на всех трёх этапах серии.