Двое иностранцев погибли во время купания в бассейне пятизвёздочного отеля Conrad в индийском Бангалоре. По предварительной версии полиции, причиной трагедии могла стать утечка электричества в воду. Ещё два человека пострадали, пытаясь спасти мужчин, сообщает The Indian Express.

Трагедия произошла вечером 30 октября в бассейне на третьем этаже гостиницы. Погибли 57-летний гражданин Германии Александр Максимилиан Тайсс, работавший в экипаже Lufthansa, и 45-летний словак Юрай Хорват, занимавший должность менеджера проектов в IBM.

О случившемся стало известно после криков у бассейна. Жена Хорвата бросилась к воде и увидела супруга лежащим без движения. На помощь мужчинам поспешили 41-летний американец Мэтью Десантис и 28-летний сотрудник гостиницы Рахул Тивари. Однако оба сами получили травмы при попытке спасения.

По словам супруги погибшего, один из очевидцев предупредил окружающих, что вода может находиться под напряжением. Персонал отключил электричество, после чего пострадавших вытащили из бассейна. Мужчин доставили в больницу Manipal, но спасти немца и словака не удалось. Двое спасателей выжили и впоследствии были выписаны.

Жена Хорвата обратилась в полицию, обвинив руководство отеля в возможной халатности. Правоохранители зарегистрировали дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи предполагают, что причиной происшествия могло стать короткое замыкание.

Бассейн закрыли, место трагедии оцепили и обследовали специалисты. Полиция ожидает результатов судебно-медицинских экспертиз и технических исследований, которые должны установить точную причину гибели иностранцев. Представители Conrad Bengaluru выразили соболезнования семьям погибших и пообещали содействовать расследованию.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 11-летнего россиянина от удара током в пятизвёздочном отеле Египта. Трагедия произошла в Шарм-эш-Шейхе. По словам близких, ребёнок упал на газон, где находился электрический кабель под напряжением. Его друг попытался помочь, но тоже получил удар током и попал в реанимацию. Родственники утверждали, что предупреждающих знаков и ограждений рядом с опасным участком не было.