Друг пытался оттащить: Мальчика из России убило током в пятизвёздочном отеле в Египте

В пятизвёздочном отеле Шарм-эш-Шейха погиб 11-летний мальчик из России, получивший смертельный удар током от кабеля на газоне. Его друг, пытавшийся помочь, также пострадал и оказался в реанимации. Об обстоятельствах трагедии пишет SHOT.

Семья приехала из Москвы на отдых в Swissotel Sharm El Sheikh вместе с сыном и трёхлетней дочерью. После ужина школьник катался на гамаке, но неожиданно сорвался и упал на траву, где, по словам близких, лежал электрический провод под напряжением. Предупреждающих знаков и ограждений поблизости якобы не было.

Мальчик скончался на территории гостиницы. Его приятель бросился на помощь, однако тоже получил разряд электричества. Пострадавшего доставили в отделение интенсивной терапии с нарушениями работы сердца.

Трагедия случилась в вечернее время, когда персонал гостиницы обычно занимается поливом газонов. Отдыхающие не исключают, что почва рядом с электрическим проводом могла быть влажной, увеличивая опасность поражения током. При этом непосредственно момент происшествия никто не видел. По словам туристов, руководство отеля старается избежать огласки и предпринимает попытки скрыть обстоятельства гибели ребёнка.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двухлетнего ребёнка от удара током возле магазина в Ростовской области. Мальчик прикоснулся к наружному блоку кондиционера и потерял сознание. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.