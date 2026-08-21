В Ростовской области двухлетний ребёнок погиб от удара током из-за сплит-системы

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика от удара током возле одного из магазинов в городе Шахты. Данную информацию передали в региональном управлении СК России.

Трагедия произошла 20 августа. Ребёнок гулял с матерью и прикоснулся к наружному блоку сплит-системы, закреплённому на здании. От полученного разряда мальчик потерял сознание. Взрослые оперативно доставили его в больницу, где врачи пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти не удалось.

Дело квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают очевидцев и других людей, которые могут знать детали случившегося.

Параллельно прокуратура организовала собственную проверку соблюдения требований законодательства. Надзорное ведомство также контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Барнауле двое детей пострадали от удара током во время игры на улице. Один мальчик погиб, второй выжил. По предварительным данным, дети играли на крыше гаража и зацепили оголённый электропровод. Погибшему было 11 лет. Второму пострадавшему, девятилетнему ребёнку, оказали медицинскую помощь, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.