В Сочи ограничили доступ к морю из-за опасности ударов безэкипажных катеров

Власти Сочи экстренно перекрыли главную курортную зону. Доступ на пляжи и набережные временно прекращен для всех отдыхающих. Такое решение принял городской оперативный штаб сегодня днём.

Ограничения коснулись самого сердца города. Закрыт участок берега от порта «Маяк» до «Приморского». Причиной стала прямая угроза атак со стороны безэкипажных катеров. Накануне противник предпринял попытку прорыва морской обороны.

Ранее сообщалось, что жители Сочи могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Краснодарского края после недавней атаки БПЛА. Для приёма обращений и жалоб надзорное ведомство запустило специальную горячую линию по телефону +7 (918) 140-11-32.