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Опубликовано 14 сентября, 11:54

В Сочи ограничили доступ к морю из-за опасности ударов безэкипажных катеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Alizada

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nina Alizada

Власти Сочи экстренно перекрыли главную курортную зону. Доступ на пляжи и набережные временно прекращен для всех отдыхающих. Такое решение принял городской оперативный штаб сегодня днём.

Ограничения коснулись самого сердца города. Закрыт участок берега от порта «Маяк» до «Приморского». Причиной стала прямая угроза атак со стороны безэкипажных катеров. Накануне противник предпринял попытку прорыва морской обороны.

В Сочи после удара дрона ВСУ пострадали пять человек, включая ребёнка
В Сочи после удара дрона ВСУ пострадали пять человек, включая ребёнка

Ранее сообщалось, что жители Сочи могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Краснодарского края после недавней атаки БПЛА. Для приёма обращений и жалоб надзорное ведомство запустило специальную горячую линию по телефону +7 (918) 140-11-32.

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Оксана Попова
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