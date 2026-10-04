В США 12-летняя девочка погибла при перестрелке из-за парковочного места

Двенадцатилетняя девочка погибла, ещё три человека получили ранения при стрельбе в парке американского Балтимора, штат Мэриленд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника городской полиции Ричарда Уорли.

По предварительным данным, двое мужчин поссорились из-за парковочного места и начали стрелять друг в друга. Под перекрёстный огонь попали ребёнок и женщина. В момент происшествия в парке проходил матч по американскому футболу среди юношеских команд. Девочку и пострадавшую женщину доставили в больницу, где врачи констатировали смерть ребёнка.

Позднее за медицинской помощью обратились ещё два человека, получившие ранения в связи с тем же инцидентом. Таким образом, общее число пострадавших достигло четырёх, включая погибшую. Полиция разыскивает мужчин, начавших перестрелку. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее двенадцать подростков пострадали в перестрелке в парке Мейкона, штат Джорджия. Компания приехала туда отмечать 18-летие девушки после того, как участников праздника попросили покинуть арендованный дом. Вскоре после полуночи в парк пришла другая группа молодых людей. Между компаниями началась перепалка, которая быстро переросла в стрельбу.