В США допустили, что Украина потеряет ещё больше территорий и лишится выхода к морю

Украина по итогам конфликта может превратиться в слабое и недееспособное государство, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Такой прогноз он сделал в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По оценке профессора, Украина уже потеряла около 20% территории и в дальнейшем может утратить ещё часть. Миршаймер также допустил сценарий, при котором страна лишится выхода к Чёрному морю.

«Они могут в итоге стать страной без выхода к морю», — сказал он. Миршаймер считает, что такой сценарий серьёзно ослабил бы экономические и военные возможности Украины.

Профессор также заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы оставшееся после конфликта украинское государство не представляло для неё угрозы. При этом он признал, что сейчас невозможно точно определить будущую конфигурацию территорий и исход боевых действий.

Отдельно Миршаймер возложил значительную долю ответственности за положение Украины на тех западных политиков, которые выступали за продолжение конфликта. Он подчеркнул, что они рассматривали Украину как инструмент для ослабления России.

Экономическую ситуацию на Украине Миршаймер охарактеризовал как катастрофическую. Он связал её с продолжением боевых действий, повреждением инфраструктуры и территориальными потерями.

Ранее Миршаймер уже предупреждал о риске превращения Украины в «государство-обрубок». Тогда профессор также связывал такой сценарий с продолжением конфликта и считал, что Киев ранее упустил возможность уменьшить масштаб потерь через переговоры.