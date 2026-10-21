В США эвакуируют часть города из-за утечки опасных химикатов

В американском городе Толедо, штат Огайо, объявили эвакуацию жителей после взрыва цистерны и утечки опасного химического вещества в промышленной зоне. Над городом с населением около 265 тысяч человек наблюдается густой туман, а в воздухе ощущается запах пластика. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошёл вечером 20 октября на территории предприятия, связанного с компанией MC Tank Transport. После сообщения об утечке пожарная служба распорядилась эвакуировать людей в радиусе 1,6 километра от места происшествия. Жителям ближайших районов в пределах 4,8 километра рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу.

Компания MC Tank Transport подтвердила, что источником опасности стало оборудование, используемое в её деятельности. По данным предприятия, в цистерне находился глицидилметакрилат — химическое соединение, применяемое при производстве пластмасс, красок и защитных покрытий.

Специалисты предупреждают, что воздействие вещества может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а также головную боль, головокружение и тошноту. Местные власти призвали жителей закрыть окна и двери и отключить вентиляцию, забирающую воздух с улицы.

По информации AP, в результате первоначального взрыва пострадал помощник шерифа, прибывший на место происшествия. Его доставили в больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.

Власти также опасаются повторного взрыва цистерны. На месте работают пожарные и специалисты по опасным веществам, однако проведение обследований осложняют густой туман и плохая видимость.

Из-за чрезвычайной ситуации некоторые школы отменили занятия. Для эвакуированных жителей организовали временные пункты размещения. Причины происшествия устанавливаются.