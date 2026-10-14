Взрыв на заводе Intel: Трое рабочих получили ожоги, полиция проверяет угрозу утечки химикатов

На заводе американской компании Intel в израильском городе Кирьят-Гат произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газового баллона. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на экстренные службы.

Три человека пострадали при взрыве на заводе Intel в Израиле. Видео © X/ TheCradleMedia

По данным полиции, после взрыва возникла опасность утечки опасных веществ. На предприятие направили пожарных и специальные подразделения, обученные работе с химическими материалами.

Троих пострадавших сотрудников доставили в ближайшую больницу. Как уточнили в службе скорой помощи «Маген Давид Адом», все они находились в сознании, но получили ожоги. Степень тяжести травм пока не раскрывается.

На месте происшествия пожарные приступили к тушению возгорания. Полиция выясняет обстоятельства взрыва и проверяет, мог ли он привести к распространению опасных веществ за пределы производственного объекта.

Муниципалитет Кирьят-Гата призвал жителей не приближаться к территории предприятия, пока работают экстренные службы. Инцидент произошёл 14 октября во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в город. О связи поездки главы правительства с происшествием не сообщалось.

Ранее на севере Израиля произошёл ещё один взрыв, в результате которого погиб школьник и пострадали 19 человек. Как сообщал Life.ru 12 октября, трагедия случилась во время школьной экскурсии в районе хребта Рамим неподалёку от границы с Ливаном. По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся боеприпас, который один из подростков мог подобрать и попытаться показать одноклассникам. Для эвакуации пострадавших привлекли вертолёты и бригады скорой помощи.