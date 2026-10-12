Один школьник погиб и ещё 19 ранены при взрыве на границе с Ливаном в Израиле

Один израильский школьник погиб, ещё 19 человек пострадали при взрыве неразорвавшегося боеприпаса во время экскурсии на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном. Среди раненых — ученики и преподаватели.

Инцидент произошёл в районе хребта Рамим неподалёку от смотровой площадки Пеэр. Для эвакуации пострадавших задействовали вертолёты и большое количество бригад скорой помощи.

По данным израильских медиков, один человек первоначально находился в критическом состоянии, двое — в тяжёлом, ещё трое получили травмы средней степени тяжести. Остальных осматривали на месте.

Предварительно, причиной взрыва стал неразорвавшийся боеприпас. По одной из версий, погибший подросток обнаружил его и попытался перенести, чтобы показать одноклассникам. Военные устанавливают происхождение снаряда — в ряде местных сообщений предполагается, что он мог остаться после обстрелов со стороны «Хезболлы» во время боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что ЦАХАЛ запустил ракету-перехватчик по неизвестной воздушной цели над югом Ливана. Результат перехвата израильские военные тогда уточняли.