В Соединённых Штатах прошла штабная игра, посвящённая потенциальной эскалации между Москвой и НАТО в 2028 году. О деталях мероприятия рассказал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, лично наблюдавший за процессом.

Организаторами выступили Институт Брукса Корнеллского университета и Фонд Рокфеллера. К участию привлекли действующих законодателей, а также отставных военных, дипломатов и разведчиков. Список персон держится в секрете.

По легенде учений, спустя два года боевые действия на Украине всё ещё идут и перекидываются на европейские страны. Перед собравшимися стояла задача определить оптимальную реакцию Вашингтона. Законодатели пришли к выводу, что общественность не одобрит жёстких мер.

Автор материала полагает: без американского лидерства государства Европы в таких условиях потеряют единство. Под вопросом могут оказаться и гарантии пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне.

Москва многократно отвергала планы нападения на блок или европейские государства. Президент РФ Владимир Путин называл такие версии ложью и бредом, подчёркивая отсутствие мотивов для большой войны.

В октябре 2025-го лидер РФ заявил, что Россия никогда сама не начинала военного противостояния, назвав его бессмысленным и абсурдным. При этом он предупредил об очень убедительном ответе на угрозы безопасности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что эскалация конфликта стране не нужна, поскольку войска и так продвигаются в зоне СВО.