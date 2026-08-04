Не Call of Duty: Британия создаёт цифровые поля боя для военных

Минобороны Великобритании выделит £2 млрд на создание новой системы подготовки военнослужащих с использованием виртуальных миров. Контракт получила группа компаний, в которую входит британская Skyral, разрабатывающая симуляции реальных городов и боевых сценариев для армии. Об этом пишет The Guardian.

Одним из примеров работы платформы стала цифровая копия улиц Риги. В виртуальной модели воспроизведены реальные районы латвийской столицы — с магазинами, аптеками, дорогами и жителями, поведение которых зависит от развития событий. В одном из сценариев колонна НАТО движется по городу, после взрыва ведущий танк оказывается уничтожен, а находящиеся рядом люди разбегаются и пытаются укрыться.

Вместо привычных сценариев с отработкой отдельных навыков — например, управления техникой или действий в конкретной ситуации — британские военные получат возможность проверять сложные решения в виртуальной среде. Система должна показывать, к чему приведёт тот или иной шаг спустя время: как изменится движение людей после удара, какие объекты окажутся затронуты и как нарушение работы важных систем скажется на обстановке.

Skyral использует концепцию «цифрового двойника» — детальной виртуальной копии реального пространства, в которую можно добавлять различные слои данных. Помимо карты местности, система учитывает характеристики инфраструктуры, особенности населения и другие параметры, чтобы моделировать развитие событий после тех или иных действий. Подобные технологии существуют уже несколько десятилетий. Американская армия ещё в 2002 году выпустила игру America’s Army, которая имитировала боевые ситуации. Однако новое поколение симуляторов делает акцент не на отдельных навыках вроде управления техникой, а на анализе сложных цепочек последствий.

При этом технология не заменит полностью реальные учения. Исследования о влиянии подобных симуляторов на боевую эффективность пока ограничены, хотя использование виртуальных тренажёров уже показало пользу в отдельных областях, включая подготовку пилотов. Преимущество цифровых моделей заключается в другом — их можно запускать многократно и проверять различные варианты действий без затрат на проведение масштабных полевых манёвров.

Помимо Skyral, другие компании также создают системы моделирования для оборонной сферы. Например, Power Size Technologies разрабатывает виртуальные копии энергетических систем, которые помогают военным оценивать будущие решения — от электроснабжения лагерей до возможностей новых типов техники.

Разработчики считают, что главное преимущество «цифровых двойников» — возможность увидеть не только прямой результат действия, но и вторичные эффекты. В условиях современных конфликтов, где на исход операций влияют инфраструктура, снабжение и поведение населения, армии пытаются научиться просчитывать последствия своих решений заранее.

Напомним, правительство Великобритании готовится к серьёзному увеличению военных расходов и рассматривает новые способы финансирования оборонной отрасли. Лондон изучает возможность участия в специальном инвестиционном проекте для поддержки военных программ. Премьер-министр Энди Бёрнэм планирует довести расходы на оборону до 3,5% внутреннего валового продукта к 2035 году. Для этого Лондон рассчитывает привлечь дополнительные инвестиции и расширить возможности оборонных предприятий.