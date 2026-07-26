Британия решила резко увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП

Великобритания готовится к серьёзному увеличению военных расходов и рассматривает новые способы финансирования оборонной отрасли. Правительство страны изучает возможность участия в специальном инвестиционном проекте для поддержки военных программ, сообщает газета Sun.

По данным издания, одним из вариантов стало присоединение Лондона к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), который должен помогать странам НАТО привлекать средства для развития ВПК.

Новый министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что усиление оборонной промышленности станет одним из главных направлений работы правительства. По его словам, власти намерены выполнить поставленные цели по росту расходов на армию.

«Новое правительство рассматривает возможность присоединения к проекту канадского инвестиционного банка оборонных фондов для финансирования военных проектов», – пишет Sun.

Как отмечает газета, премьер-министр Энди Бёрнэм планирует довести расходы на оборону до 3,5% внутреннего валового продукта к 2035 году. Для этого Лондон рассчитывает привлечь дополнительные инвестиции и расширить возможности оборонных предприятий.

Идею создания DSRB представили на саммите НАТО в 2025 году. Предполагается, что через этот механизм страны альянса смогут получить около 100 миллиардов фунтов стерлингов на кредитование государственных и военных проектов.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания готовит крупнейшие за десятилетия учения по обороне, которые должны пройти в 2027 году. В них планируют проверить готовность государства к гибридным угрозам от кибератак до возможных диверсий на объектах инфраструктуры. Власти также расширили список национальных рисков и намерены обучать граждан действиям при чрезвычайных ситуациях.