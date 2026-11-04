Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл вряд ли сможет помешать российским танкерам доставить дизельное топливо в порты штата. Однако попытка заблокировать поставки способна привести к судебному разбирательству. Такое мнение высказал американский юрист и консервативный обозреватель Эндрю Наполитано.

«Не думаю, что губернатор Нью-Джерси в состоянии предотвратить прибытие этих судов в порт Ньюарка. Возможно, она [просто] делает политическое заявление», — приводит слова Наполитано ТАСС.

Эксперт отметил, что Шеррилл действительно обладает определёнными полномочиями в отношении портовых терминалов, поскольку федеральное правительство не владеет причалами. Однако губернатор не сможет единолично решить вопрос с прибытием российского судна.

«Она [Шеррилл] права — федеральное правительство не владеет доками. И у нее есть определенный контроль над ними. Но я понятия не имею, что она может сделать, если российский танкер будет швартоваться в порту Ньюарка с 500 млн галлонов дизельного топлива на борту. Это, вероятно, решалось бы федеральным судьей, находящимся в паре миль», — указал эксперт.

Наполитано также раскритиковал Вашингтон за передачу Киеву разведывательных данных, которые Украина использует в том числе для ударов по российским объектам топливно-энергетического комплекса.

«ЦРУ и другие разведывательные органы помогают Украине атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Это абсурд. Это выглядит практически как ситуация, в которой [президент США Дональд] Трамп не контролирует ЦРУ или не хочет контролировать его или не знает, чем ЦРУ занимается», — говорит аналитик.

Отдельно юрист высказался о работе директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Наполитано усомнился в его профессиональном опыте и заявил, что глава ведомства действует в интересах сторонников жёсткой антироссийской политики внутри американской разведки.

«Он не является серьёзным, опытным сотрудником разведки. Он, по сути, занимается тем, что хотели сделать русофобы в американской разведке. Будто ЦРУ управляют старшее управленческое звено этого ведомства или чиновники высокого ранга, а не президент Соединённых Штатов», — считает Наполитано.

Ранее Life.ru писал, что Майки Шеррилл призвала операторов портов Нью-Джерси не принимать танкеры с российским дизельным топливом. По данным The New York Times, губернатор пригрозила терминалам штрафами и «суровыми санкциями», если они не выполнят её требование.