Закрыть порты для дизеля из РФ: Губернатор Нью-Джерси пошла против Трампа

Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл намерена воспрепятствовать разгрузке танкеров с российским дизельным топливом. Политик считает сделку, одобренную администрацией президента страны Дональда Трампа, якобы незаконной и изучает способы её блокировки. Об этом она рассказала Financial Times.

«Я сейчас рассматриваю варианты, как не допустить прибытия [дизеля] в порт Нью-Джерси», — заявила Шеррилл.

Она также обвинила Белый дом в бездействии на фоне высоких цен на бензин и другие нефтепродукты. По мнению губернатора, договорённости с Москвой не решают проблему растущих расходов американцев.

Именно в Нью-Джерси сосредоточена значительная часть нефтяной инфраструктуры восточного побережья США. Крупнейшие терминалы располагаются в Байонне и Линдене, а разгрузка танкеров осуществляется и в соседних портовых городах. Как пишет FT, три судна с российским дизелем общим объёмом около 140 тысяч тонн должны прибыть после промежуточных выборов 3 ноября.

Поставки стали возможны благодаря временной лицензии американского Минфина, разрешившей операции с российским топливом. Однако представители Демократической партии и отдельные республиканцы требуют отказаться от сделки. Они полагают, что выданное разрешение противоречит принятому Конгрессом в 2022 году запрету на импорт российских энергоресурсов.