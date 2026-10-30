Закрыть порты для дизеля из РФ: Губернатор Нью-Джерси пошла против Трампа
Губернатор Нью-Джерси Шеррилл пригрозила заблокировать поставки дизеля из России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл намерена воспрепятствовать разгрузке танкеров с российским дизельным топливом. Политик считает сделку, одобренную администрацией президента страны Дональда Трампа, якобы незаконной и изучает способы её блокировки. Об этом она рассказала Financial Times.
«Я сейчас рассматриваю варианты, как не допустить прибытия [дизеля] в порт Нью-Джерси», — заявила Шеррилл.
Она также обвинила Белый дом в бездействии на фоне высоких цен на бензин и другие нефтепродукты. По мнению губернатора, договорённости с Москвой не решают проблему растущих расходов американцев.
Именно в Нью-Джерси сосредоточена значительная часть нефтяной инфраструктуры восточного побережья США. Крупнейшие терминалы располагаются в Байонне и Линдене, а разгрузка танкеров осуществляется и в соседних портовых городах. Как пишет FT, три судна с российским дизелем общим объёмом около 140 тысяч тонн должны прибыть после промежуточных выборов 3 ноября.
Поставки стали возможны благодаря временной лицензии американского Минфина, разрешившей операции с российским топливом. Однако представители Демократической партии и отдельные республиканцы требуют отказаться от сделки. Они полагают, что выданное разрешение противоречит принятому Конгрессом в 2022 году запрету на импорт российских энергоресурсов.
Ранее Life.ru сообщал о планах России доставить дизельное топливо в США в ближайшие две недели. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что пересечение Атлантики занимает около 14 дней, однако сроки могут измениться из-за погоды. Первый танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн горючего вышел из Приморска 22 октября. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.