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Опубликовано 30 октября, 16:15

Закрыть порты для дизеля из РФ: Губернатор Нью-Джерси пошла против Трампа

Губернатор Нью-Джерси Шеррилл пригрозила заблокировать поставки дизеля из России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл намерена воспрепятствовать разгрузке танкеров с российским дизельным топливом. Политик считает сделку, одобренную администрацией президента страны Дональда Трампа, якобы незаконной и изучает способы её блокировки. Об этом она рассказала Financial Times.

«Я сейчас рассматриваю варианты, как не допустить прибытия [дизеля] в порт Нью-Джерси», — заявила Шеррилл.

Она также обвинила Белый дом в бездействии на фоне высоких цен на бензин и другие нефтепродукты. По мнению губернатора, договорённости с Москвой не решают проблему растущих расходов американцев.

Именно в Нью-Джерси сосредоточена значительная часть нефтяной инфраструктуры восточного побережья США. Крупнейшие терминалы располагаются в Байонне и Линдене, а разгрузка танкеров осуществляется и в соседних портовых городах. Как пишет FT, три судна с российским дизелем общим объёмом около 140 тысяч тонн должны прибыть после промежуточных выборов 3 ноября.

Поставки стали возможны благодаря временной лицензии американского Минфина, разрешившей операции с российским топливом. Однако представители Демократической партии и отдельные республиканцы требуют отказаться от сделки. Они полагают, что выданное разрешение противоречит принятому Конгрессом в 2022 году запрету на импорт российских энергоресурсов.

Сенатор Блюменталь угрожает танкерам с российским дизелем для США
Сенатор Блюменталь угрожает танкерам с российским дизелем для США

Ранее Life.ru сообщал о планах России доставить дизельное топливо в США в ближайшие две недели. Вице-премьер Александр Новак объяснил, что пересечение Атлантики занимает около 14 дней, однако сроки могут измениться из-за погоды. Первый танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн горючего вышел из Приморска 22 октября. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

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Владимир Озеров
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