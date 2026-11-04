Вандалы испортили вход в офис сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз в американском штате Мэн. На тротуаре перед зданием они оставили надпись с обвинением в её адрес. Об инциденте сообщил телеканал CNN.

На тротуаре краской написали «На её руках кровь». Следы краски также остались на земле возле офиса. Представители сенатора уточнили, что здание уже подвергалось нападению вандалов в октябре.

Глава аппарата Коллинз Кэти Браун заявила, что такие действия вызывают тревогу, но не помогают добиться результата. При этом сотрудники сенатора продолжают выполнять свои обязанности.

Сьюзан Коллинз представляет Республиканскую партию в Сенате США от штата Мэн. Она переизбирается на эту должность с 1996 года.