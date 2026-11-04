В США вандалы раскрасили офис сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз
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Вандалы испортили вход в офис сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз в американском штате Мэн. На тротуаре перед зданием они оставили надпись с обвинением в её адрес. Об инциденте сообщил телеканал CNN.
На тротуаре краской написали «На её руках кровь». Следы краски также остались на земле возле офиса. Представители сенатора уточнили, что здание уже подвергалось нападению вандалов в октябре.
Глава аппарата Коллинз Кэти Браун заявила, что такие действия вызывают тревогу, но не помогают добиться результата. При этом сотрудники сенатора продолжают выполнять свои обязанности.
Сьюзан Коллинз представляет Республиканскую партию в Сенате США от штата Мэн. Она переизбирается на эту должность с 1996 года.
Ранее Life.ru сообщал, что почти 51 миллион американцев проголосовали досрочно на выборах в Конгресс. По данным Избирательной лаборатории Университета Флориды, к 31 октября свои голоса отдали 50,9 миллиона человек. Это примерно на пять миллионов больше, чем на аналогичном этапе выборов 2022 года.