Промежуточные выборы в США начались с технических проблем во Флориде. В округе Брауард часть избирателей не смогла проголосовать сразу после открытия участков из-за сбоя в электронной системе регистрации. Об этом сообщает NBC News.

Неполадки возникли утром 3 ноября, когда американцы начали приходить на избирательные участки. Сотрудники избиркомов не могли войти в систему и проверить данные граждан, поэтому процесс голосования на некоторых участках временно остановился.

По данным телеканала, причиной стала программная ошибка, связанная с изменением границ избирательных округов. Проблему устранили примерно за 20 минут, после чего голосование возобновилось.

Избирателям, которые не смогли получить бюллетени из-за сбоя, предложили вернуться до закрытия участков. В округе Брауард голосование продолжается до 19:00 по местному времени, что соответствует 03:00 4 ноября по Москве. Всего в округе зарегистрировано более 1,1 миллиона избирателей.

Местные СМИ также сообщили о другой проблеме в Брауарде: из-за сильного подтопления властям пришлось перенести один из избирательных участков в городе Дейви. Жителей перенаправили в другое помещение для голосования.

В США 3 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Кроме того, в 36 штатах определяются губернаторы.

Обе палаты Конгресса перед голосованием контролируют республиканцы. От итогов выборов зависит, сохранит ли партия президента Дональда Трампа большинство в законодательном органе на оставшуюся часть его срока. Первые результаты ожидаются в ночь на 4 ноября по московскому времени.

Ранее Life.ru сообщал, что почти 51 миллион американцев досрочно проголосовал на выборах в Конгресс. По данным Избирательной лаборатории Университета Флориды, к 31 октября свои голоса отдали 50,9 миллиона человек — примерно на пять миллионов больше, чем на аналогичном этапе выборов 2022 года.