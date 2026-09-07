В США вооружённый мужчина пытался напасть на кандидата в губернаторы Огайо

В США задержали 38-летнего мужчину после нападения на кандидата от Демократической партии на пост губернатора Огайо Эми Эктон. Во время предвыборной встречи он пробрался через толпу к политику и по пути столкнул нескольких участников мероприятия. Об инциденте сообщила CNN со ссылкой на представителя предвыборного штаба Эдди Буллока и шерифа округа Джерри Грина.

По словам шерифа, Патрик Хавас зашёл в шатёр Демократической партии, где выступала Эктон. Сначала мужчина начал снимать кандидата на телефон. Затем он стал пробираться к ней через собравшихся людей.

Бывший конгрессмен-демократ Джон Боччьери рассказал CNN, что мужчина «пронёсся» через толпу и стал отталкивать людей по пути к Эктон.

Из-за действий Хаваса двое пожилых участников встречи упали. Один из них, по словам Боччьери, ударился головой.

Полицейские повалили нападавшего на землю. При Хавасе нашли два огнестрельных оружия и кастет. Шериф отметил, что во время инцидента задержанный не использовал найденное оружие. Мужчине предъявят два обвинения в нападении и ещё одно — в нарушении общественного порядка.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении женщины с ножами на прохожих на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения. Полицейские застрелили нападавшую после того, как она отказалась выполнять их требования.