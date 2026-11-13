В американском Далласе пятницу, 13 ноября, решили отметить необычным способом — круглосуточным марафоном татуировок с числом 13. Пока суеверные люди стараются избегать этой даты, посетители студии Elm Street Tattoo могут специально увековечить «несчастливое» число на своём теле всего за 20 долларов. Акция продлится ровно сутки — с полуночи до полуночи по местному времени.

Как сообщается на сайте студии, участникам предлагают небольшие тематические рисунки из заранее подготовленного каталога. Среди вариантов — черепа, сердца, пауки, подковы и другие изображения, в которые вписано число 13.

Стоимость татуировки без предварительной записи составляет 20 долларов. Причём цена устроена символично: 13 долларов приходится на сам рисунок, а ещё семь — на чаевые мастеру, которые организаторы называют счастливыми.

Желающие гарантированно попасть к специалисту могли заранее зарегистрироваться за 25 долларов. Для остальных предусмотрена живая очередь. Организаторы даже советуют захватить с собой складные стулья, воду и перекус, поскольку ожидание может затянуться. Оплата принимается только наличными, а сделать татуировку разрешается исключительно совершеннолетним посетителям с удостоверением личности.

Традиция появилась не вчера. Студию Elm Street Tattoo основали мастера Оливер Пек и Дин Уильямс в 1996 году. Тогда же здесь впервые организовали марафон в пятницу, 13-го. С тех пор его повторяют каждый раз, когда эта дата выпадает на пятницу.

По информации самой студии, мероприятие со временем стало настолько популярным, что в отдельные годы привлекало почти тысячу желающих набить татуировку за день.

Участники фактически переворачивают привычное представление о несчастливом числе. Для них 13 превращается из символа неудачи в своеобразный талисман, а день, которого многие опасаются, — в повод обзавестись новым рисунком.