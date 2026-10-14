В США застрелили 29-летнюю звезду реалити-шоу Макайлу Пейдж

В американском городе Окленд, штат Калифорния, обнаружили тело 29-летней участницы популярных реалити-шоу Макайлы Пейдж, известной публике под псевдонимом Кэш. О трагическом инциденте со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщил телеканал ABC7 News.

По информации журналистов, сигнал о стрельбе поступил в полицию в ночь на 11 октября. Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли девушку с огнестрельным ранением. Пострадавшую срочно госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ей жизнь. В настоящее время сотрудники полиции уже задержали женщину, которая может быть причастна к произошедшему. Имя подозреваемой пока официально не называется.

Близкие погибшей признаются, что новость о трагедии стала для них тяжёлым ударом. Двоюродная сестра телезвезды Азима Кинг в беседе с ABC7 News рассказала, что ей до сих пор трудно осознать случившееся.

«Если честно, мне сложно описать, что я чувствую. Я словно в тумане. Меня трясёт», — поделилась женщина.

Макайла Пейдж получила известность благодаря участию в проектах «Молодые и отчаянные» (Young & Reckless) и «Вот это бунт» (Now That's Riot), которые транслировались на стриминговой платформе NowThatsTV. Помимо работы на телевидении, девушка развивала собственный бизнес в сфере бьюти-услуг.

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