Запись звонка в 911 раскрыла последние минуты жизни сына Синди Кроуфорд
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Новые подробности последних минут жизни 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, появились после публикации записи переговоров диспетчеров службы спасения. Daily Mail сообщает, что первый вызов из реабилитационного центра поступил утром 20 сентября в 09:35.
Сначала автоматическая система сообщила об остановке сердца. Спустя примерно три минуты вызов был переклассифицирован как связанный с возможной передозировкой, а около 09:40 его приоритет дополнительно повысили.
Парамедики констатировали смерть Гербера в 09:45 — спустя десять минут после первого сообщения в экстренные службы. Таким образом, опубликованная запись отражает последовательность сообщений диспетчера, но сама по себе не устанавливает причину смерти молодого человека.
Полиция Санта-Моники официально сообщила, что получила вызов о возможной передозировке в квартале 1000 по Беркли-стрит. На месте сотрудники обнаружили умершего мужчину, которого позднее опознали как Пресли Гербера. Признаков насильственной смерти правоохранители не выявили.
Вскрытие провели 21 сентября, однако судмедэксперт округа Лос-Анджелес отложил установление причины и характера смерти до получения результатов дополнительных исследований. Этот процесс может занять несколько месяцев.
Полиция продолжает расследовать смерть Гербера как предполагаемую передозировку. До завершения токсикологических и других исследований эта версия не является официально установленной причиной смерти.
Ранее Life.ru рассказывал, что полиция Санта-Моники раскрыла первые детали смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд в реабилитационном центре. Синди Кроуфорд впервые появилась на публике после смерти 27-летнего сына Пресли Гербера — её с мужем заметили у его дома в Голливуде, где она выглядела убитой горем и едва сдерживала слёзы. Родные много лет поддерживали Пресли в борьбе с зависимостью, а правоохранители подозревают, что он умер 20 сентября от передозировки.
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