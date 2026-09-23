Запись звонка в 911 раскрыла последние минуты жизни сына Синди Кроуфорд

Новые подробности последних минут жизни 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, появились после публикации записи переговоров диспетчеров службы спасения. Daily Mail сообщает, что первый вызов из реабилитационного центра поступил утром 20 сентября в 09:35.

Сначала автоматическая система сообщила об остановке сердца. Спустя примерно три минуты вызов был переклассифицирован как связанный с возможной передозировкой, а около 09:40 его приоритет дополнительно повысили.

Парамедики констатировали смерть Гербера в 09:45 — спустя десять минут после первого сообщения в экстренные службы. Таким образом, опубликованная запись отражает последовательность сообщений диспетчера, но сама по себе не устанавливает причину смерти молодого человека.

Полиция Санта-Моники официально сообщила, что получила вызов о возможной передозировке в квартале 1000 по Беркли-стрит. На месте сотрудники обнаружили умершего мужчину, которого позднее опознали как Пресли Гербера. Признаков насильственной смерти правоохранители не выявили.

Вскрытие провели 21 сентября, однако судмедэксперт округа Лос-Анджелес отложил установление причины и характера смерти до получения результатов дополнительных исследований. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Полиция продолжает расследовать смерть Гербера как предполагаемую передозировку. До завершения токсикологических и других исследований эта версия не является официально установленной причиной смерти.